Pikante reden lekt uit waarom Julian Nagelsmann moest vertrekken bij Bayern München

Julian Nagelsmann is geen trainer meer bij Bayern München. En daar zou veel meer achter zitten dan het voetbal dat niet lekker loopt.

Het is oud-speler Markus Babbel die tegen het Duitse blad Blick vertelt over de echte redenen waarom Julian Nagelsmann ontslagen werd bij Bayern München.

Zijn relatie met journaliste Lena Wurzenberger van BILD zou daar voor heel veel tussen zitten. “Dat zijn vriendin een Bild-journaliste was, dat was een belangrijk onderwerp in de kleedmaker”, aldus Babbel.

“Dat was schadelijk voor het onderling vertrouwen. Sommige spelers durfden niet meer te zeggen wat ze dachten. Ze waren bang dat dan alles in de krant zou staan.”

Het koppel heeft het ontzettend moeilijk. Toen de relatie bekend werd, mocht Wurzenberger niet meer over Bayern München schrijven. Volgens andere bronnen zou ze eind deze maand zelfs helemaal vertrekken bij het blad.