Carl Hoefkens laat zich uit over zijn ontslag bij Club Brugge

Carl Hoefkens werd vorig jaar ontslagen bij Club Brugge. Op de uitreiking van de Trofee Raymond Goethals sprak hij voor het eerst over zijn ontslag.

Eind december moest Carl Hoefkens plaatsmaken bij Club Brugge. Zijn opvolger Scott Parker is ondertussen ook al ontslagen. “Ik vind het nog altijd een snelle beslissing van het bestuur”, zei Carl Hoefkens op de uitreiking van de Trofee.

“Op dat moment stonden we derde in de stand met twee punten minder dan Antwerp en vijf punten minder dan Union. Van Genk wist ik dat ze nog een terugval zouden kennen. We zaten in de tweede ronde van de Champions League. Zo slecht was dat niet en ik heb er nog altijd een goed gevoel aan over gehouden.”

Hoefkens zei dat zijn ontslag er wellicht kwam door de twee, drie laatste wedstrijden. Hij was dan ook verbaasd dat de beslissing zo snel gemaakt werd. Maar het heeft hem in ieder geval niet gekraakt, want hij voelt zich heel goed in zijn vel.

“Alleen die eerste dagen na het ontslag waren zwaar. Plotseling was er die leegte nadat ik de maanden voordien twaalf tot veertien uur per dag had gewerkt. Maar intussen is er tijd voor de familie en tijd voor dingen waarvoor je voordien geen tijd had. Ik heb niet de indruk dat het mijn toekomst als trainer heeft geschaad. Ik kreeg immers al enkele aanbiedingen.”