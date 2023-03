Seizoen als rollercoaster voor Al-Dakhil: "Unieke kans in ons leven"

Voor Ameen Al-Dakhil is het seizoen 2022-2023 nu al eentje om niet snel te vergeten. En het beste moet (hopelijk) nog komen.

Al-Dakhil maakte de overstap van STVV naar Burnley. Zonder ongelukken staat hij volgend seizoen met Vincent Kompany in de Premier League. Maar ook met de nationale ploeg komen er nog bijzondere tijden aan met het EK voor beloften.

De Jonge Duivels zijn momenteel op stage in Spanje om het EK voor te bereiden. “We hebben lange tijd niet samengespeeld, dus het is belangrijk dat we de automatismen er weer in krijgen. Het is ook belangrijk dat iedereen aan spelen toekomt bij zijn club, met het oog op wat nog komt”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

De Belgen zitten in een groep met Nederland, Portugal en Georgië. “We willen winnen en ons kwalificeren voor de Spelen van Parijs in 2024. We moeten ons ervan bewust zijn dat zo'n toernooi een unieke kans is in ons leven. Een reden te meer om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op het EK.”

Voor de Rode Duivels vindt Al-Dakhil het voorlopig nog veel te vroeg. Hij wil eerst zijn stempel drukken bij de beloften, want voorlopig heeft hij daar nog niet zo heel veel speelminuten gekregen van Jacky Mathijssen.