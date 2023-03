Cercle Brugge heeft een boodschap voor het Referee Department

De Jupiler Pro League trekt zich dit weekend opnieuw op gang. Cercle Brugge opent het vervolg van de competitie met de derby tegen KV Kortrijk.

Cercle Brugge heeft nog vier wedstrijden voor de boeg in de reguliere fase van de Jupiler Pro League. De ploeg van sportief directeur Carlos Avina hoopt dat zijn ploeg nog in de top acht weet te eindigen.

Daarvoor rekent hij op de hulp van de supporters, maar ook op een correcte behandeling door de scheidsrechters. Cercle Brugge kreeg volgens zijn informatie al meer strafschoppen tegen dan eender welke andere ploeg in Europa.

“Veel van die strafschoppen waren twijfelachtig en sommige waren er zelfs geen”, zegt Avina op de website van de club. “Sommige beslissingen waren dit seizoen al op z’n minst betwistbaar te noemen.”

Groenzwart ondernam ook de nodige acties en heeft een oproep. “Vanuit Cercle delen we wekelijks onze feedback om scheidsrechters te helpen en beter te maken in hun moeilijke job, maar we hebben het gevoel dat de criteria voor beslissingen per wedstrijd verschillen. De belangrijkste opgave voor het Referee Department is volgens mij dan ook om deze criteria op één en dezelfde lijn te krijgen.”