'Club drukt nog eens door om Eden Hazard deze zomer binnen te halen'

Dat Eden Hazard bij Real Madrid op een zijspoor zit is nog heel licht uitgedrukt. Het is uitkijken of de ex-aanvoerder van de Rode Duivels deze zomer voor een transfer gaat.

Eden Hazard nam na het WK in Qatar afscheid van de Rode Duivels. Hij liet toen vallen om vol voor zijn carrière als speler in een club te kiezen. Voorlopig levert dat hem nog altijd geen speelminuten op bij Real Madrid. We moeten al terugkeren naar 11 september toen Eden Hazard mocht spelen in de competitie. De Koninklijke won toen met 4-1 van Mallorca. Een moeilijke situatie voor Hazard, al zijn er enkele mogelijkheden. Zo is er de hoop dat Carlo Ancelotti ontslagen wordt na dit seizoen. De Italiaan heeft ook de belangstelling van de nationale ploeg van Brazilië. Een vertrek van de trainer zou Hazard een nieuwe kans kunnen opleveren. Zinedine Zidane liet al weten dat, als hij trainer wordt in Madrid, onze landgenoot opnieuw wil zien stralen. Maar ook een transfer is een uitweg, al lijkt Hazard daar zelf niet zo voor gewonnen. Volgens OK Diario wil het Turkse Fenerbahce nog eens stevig doordrukken om de ex-kapitein van de Rode Duivels binnen te halen. Zij probeerden deze winter al eens, maar toen wilde Hazard niet vertrekken. Het contract van Hazard loopt nog tot midden 2024 in Madrid.