Georges Leekens heeft boodschap voor Tedesco: "Mag hij altijd voor komen"

Domenico Tedesco is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Tegen Duitsland staat hij vanavond voor zijn eerste grote test.

De Belgische voetbalbond moest na het WK in Qatar op zoek naar een nieuwe bondscoach nadat Roberto Martinez zijn contract niet meer wilde verlengen. Uiteindelijk werd de behoorlijk onbekende Domenico Tedesco aangesteld als nieuwe bondscoach.

Ook voor Georges Leekens een onbekende. “Ik ken hem niet, maar ik zal hem wel eens tegenkomen en als hij wat raad nodig heeft, ben ik altijd bereid om die te geven”, zegt Georges Leekens aan Het Nieuwsblad.

Leekens heeft wel vertrouwen dat het goed komt met de Rode Duivels onder Tedesco, maar ook zijn collega’s krijgen een pluim. “Hij is jong en lijkt me iemand die weet wat het is om hard te werken.”

“Het is belangrijk dat er een goeie klik komt met Frank (Vercauteren), de nieuwe technische directeur, en ook met Jacky Mathijssen (de U21-coach) zodat er ook naar de jeugd gekeken wordt. Er is veel talent, voor mij een bewijs dat er goed gewerkt is.”