Hein Vanhaezebrouck heeft veel lof voor dat andere goudhaantje: "Op termijn zie ik hem daar belanden"

Wat goed is, komt snel. Wat heel goed is, komt sneller. En dus is er heel wat lof voor een jongeling van KAA Gent.

Malick Fofana is de groeibriljant van KAA Gent. Tegen KAS Eupen lag hij aan de basis van de 2-0, uiteindelijk een owngoal van Davidson.

De jongeling wordt deze week achttien lentes en was tot dusver in alle competities goed voor één doelpunt en vier assists.

© photonews

Steeds meer vindt hij zijn draai binnen de ploeg, wat ook opvalt in de manier van spelen. Hij durft vanop de flank ook aanvallend zijn steentje bijdragen, maar is niet te beroerd om te helpen verdedigen.

"Hij is nog heel jong, dus ik probeer er niet te veel over te spreken. Maar hij verdient ook lof. Hij groeit in zijn rol", aldus Hein Vanhaezebrouck over zijn youngster.

"In het begin was hij voorzichtig in zijn acties, nu begint hij zich comfortabeler te voelen aanvallend en hij verliest heel weinig ballen. Ik ben heel trots op hem."

En dus ziet Vanhaezebrouck hem in de toekomst in een centralere rol: "Op termijn is hij er eentje om in de pocket te belanden, maar daarvoor is hij nu nog te licht."