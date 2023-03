Noa Lang zorgt plots voor veel ophef in Nederland

Nederland verloor zijn eerste match onder Ronald Koeman met zware 4-0 cijfers tegen Frankrijk. Maandag won Nederland dan wel met 3-0 tegen dwergstaat Gibraltar, maar toch klonk er veel kritiek.

Vooral op het geleverde spel van Oranje was veel kritiek. Vooral het gebrek aan creativiteit ontbrak volgens velen. Noa Lang, al enkele weken de beste bij Club Brugge, werd door bondscoach Koeman niet opgeroepen.

Cody Gakpo moest afhaken in de selectie voor Oranje, maar toch werd Lang niet opgeroepen. Vele fans van Nederland stellen zich dan ook vragen bij de afwezigheid van Noa Lang in de selectie.

#NEDGIB #NoaLang oh oh Koeman . Wat een hele slechte keuze om de koning van de dribbels thuis te laten. Wat missen we type Noa Lang in Oranje. #ClubBrugge tijd van Ja en Amen slikken is voorbij. EnJoY the MaGiC MoMeNtS. Noa Lang is de ontbrekende sleutel. pic.twitter.com/v9OCKBPDMy

Why wouldn’t Koeman call up players like Noa Lang and Danjuma to break down these low blocks? It seems so obvious.