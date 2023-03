Franky Van der Elst heeft er geen goed oog in voor Anderlecht: "Al begrijp ik het nog altijd niet"

Er zijn nog heel wat ploegen in de running om de achtste en laatste plaats voor de play-offs te pakken. Momenteel wordt die bezet door Anderlecht, maar Franky Van der Elst ziet hen dat niet vasthouden.

De reden is ook simpel: die wedstrijd van Charleroi die - onder voorbehoud - nog herspeeld moet worden. De Carolo's kregen daar gelijk omdat de scheidsrechter niet de juiste procedures volgde.

"Er zal veel afhangen van die inhaalwedstrijd tegen Mechelen", zegt Van der Elst in HBvL "Al begrijp ik helemaal niet dat die nog wordt gespeeld, want zo geven we een verkeerd signaal."

"Die fans van Charleroi staken de boel drie keer in brand, dan verdien je het om met 0-5 te verliezen. Hun club kan nu twee punten voor Anderlecht komen. Dat zie ik paars-wit niet meer ophalen, zeker door de blessures van Verschaeren en Slimani.”