Franky Van der Elst voorspelt uitkomst strijd om vierde plaats tussen Club en Gent: "Geen vertrouwen in"

Nog vier matchen te gaan in de reguliere competitie en er moet nog heel wat beslist worden. Wie het vierde ticket voor de Champions' Play-offs pakt bijvoorbeeld. Daar gaat het tussen KAA Gent en Club Brugge. Analist Franky Van der Elst ziet het niet zitten voor zijn ex-club.

Voor de voormalige middenvelder van Club is AA Gent de grote favoriet. "AA Gent is voor mij absoluut dé topfavoriet om play-off te halen. De Buffalo's zijn in vorm, staan op het juiste moment in de top vier en hebben voorin Gift Orban lopen", klinkt het in HBvL.

Gent heeft nog een zwaar programma met de Conference League en een match tegen Union, maar niet zo zwaar als Club. En die moeten bijna 12 op 12 pakken. "In dat laatste heb ik trouwens geen vertrouwen. Club voetbalt niet goed genoeg en scoort ook niet makkelijk."

"Van wie zouden de doelpunten nu komen? Flankspelers Tajon Buchanan en Noa Lang scoren amper, spitsen Ferran Jutgla en Roman Yaremchuk zitten niet goed in vorm. Als je dan ook achterin de nul niet kan houden, zie ik niet hoe Club bij de eerste vier kan eindigen."