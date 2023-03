Grote publiek smult van Rode Duivel die te lang onder de radar bleef: "Hij had al lang opgeroepen moeten zijn"

Mangala is zo'n speler die onder de radar blijft, maar vraag het maar bij elke club waar hij speelde: hij is aan de bal grote klasse. Dat bewees hij gisteren met zijn prestatie: heel goeie passing, goed positiespel en vooruit denkend.

Voor velen was het een leuke verrassing om de 25-jarige middenvelder aan het werk te zien. Bij Stuttgart en Hamburg heeft hij echter al jaren hetzelfde gedaan. Dat wist Domenico Tedesco gezien zijn verleden in Duitsland. Hij twijfelde dan ook geen moment om hem erbij te halen.

Mangala kan net als Roméo Lavia uitgroeien tot een concurrent voor Youri Tielemans. En het grote publiek smult ervan...

No one believes me when I go on about how good Orel Mangala is. Go and translate my recent retweets, that was alongside KDB against Germany šŸ˜®‍šŸ’ØšŸ˜®‍šŸ’ØšŸ˜®‍šŸ’Ø #NFFC