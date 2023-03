Het is bang afwachten voor Ruud Vormer en Zulte Waregem

In volle degradatiestrijd kan Zulte Waregem iedereen gebruiken. Zeker een ervaren rot als Ruud Vormer. Al blijft het bang afwachten of hij dit weekend kan aantreden.

“Ik moet voor de wedstrijd van vrijdag nog een fotootje laten maken in het ziekenhuis”, zei Vormer woensdag tegenover Het Nieuwsblad. “Die zal dus uitwijzen of ik vrijdag mag spelen of niet. Het was mijn doel om de match tegen Antwerp te halen, maar op basis van de vorige onderzoeken lieten ze dat nog niet toe. Dat is nu anderhalve week geleden. Ik hoop echt dat ik kan spelen, maar als de dokter dat nog niet wenselijk acht, dan doe ik het niet", sloot Vormer af.

Op 12 februari liep hij een sleutelbeenbreuk op en moest geopereerd worden. In de winterstop kwam de ervaren Nederlander over van Club Brugge, maar hij kwam nog maar tot zes wedstrijden omwille van deze vervelende blessure. Daarin kon hij wel twee assists geven.