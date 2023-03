Mike Trésor weet wat hij waard is, ondanks dat hij geen Rode Duivel is: "Dat bedrag is wel realistisch"

Mike Trésor werd dan wel niet opgeroepen voor de Rode Duivels, maar sinds deze week is hij volgens Transfermarkt de derde duurste speler die er in België rondloopt.

Zijn waarde ging van 8 naar 13 miljoen en daar kan de topassistgever wel mee leven. "Ik denk dat dat een redelijk realistisch bedrag is", zegt hij bij Transfermarkt. "Je moet er rekening mee houden dat ten opzichte van bijvoorbeeld een Noa Lang (15M) of Hans Vanaken (12M) ik niet bij een club speel die dit seizoen Europees voetbal speelt."

"En daarnaast ben ik ook niet opgeroepen voor de nationale ploeg van België door bondscoach Domenico Tedesco.”

Met zijn 18 assists staat hij wel tweede in alle Europese competities. “Dat ik in Europa op de tweede plaats sta qua assists, dat wist ik niet. Op zich let ik niet speciaal op mijn statistieken en speel ik het liefst van al mijn spel. Ik besef echter wel dat het belangrijke parameters zijn in mijn carrière, vooral als je hogerop wil."