Er is een kink in de kabel: 'Enkel onder deze voorwaarde kan Slimani een nieuw contract krijgen bij Anderlecht'

Islam Slimani maakte zich in héél korte tijd onmisbaar bij RSC Anderlecht. Toch twijfelt Jesper Fredberg om de Algerijn een nieuw contract te geven. En dat heeft één duidelijke reden.

We moeten er namelijk geen tekening bij maken: Islam Slimani was in januari dan wel transfervrij op te pikken, maar de Algerijn is - mede door zijn prestaties van de afgelopen weken - niet meteen de goedkoopste speler op de paars-witte loonlijst.

Slimani wil héél graag bij RSC Anderlecht blijven, terwijl ook Jesper Fredberg en Brian Riemer overtuigd zijn van zijn meerwaarde. La Capitale weet dat het financiële plaatje voor twijfeld zorgt. En dan vooral het feit dat Anderlecht naast Europees voetbal dreigt te grijpen.

Nieuw contract... onder deze voorwaarde

Een seizoen zonder Europese inkomsten is namelijk een serieuze domper in de paars-witte boekhouding. En dus zal de toekomst van Slimani ook meteen afhangen van de prestaties van Anderlecht de komende weken…