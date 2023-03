Nieuwe sensatie bij Rode Duivels ontsnapte ooit aan een vroege dood na ongeval: "Het bewijs dat mirakels bestaan"

Als er bij één Rode Duivel een indrukwekkend verhaal achter zijn opmars zit, is het bij een sensatie die het grote publiek pas dinsdag écht goed leerde kennen. Orel Mangala.

Het is absoluut niet vanzelfsprekend dat de 25-jarige Belg nu schittert voor de nationale ploeg. Zijn leven had zelfs al voorbij kunnen zijn voor het goed en wel begonnen was. Zijn vader Jean doet in Het Laatste Nieuws het verhaal van een ongeval toen Orel twee jaar was.

"De liefde voor de bal heeft Orel bijna het leven gekost", verwijst Jean naar het feit dat zijn zoon twee dagen in een kunstmatige coma belandde nadat hij overstak om een bal te gaan halen en hierbij werd aangereden. "De dokters vertelden dat mijn jongen wellicht nooit meer zou kunnen wandelen."

Sterk karakter

De vader van de international had er meer vertrouwen in. "Orel is een sterk karaktertje. Zijn moeder en ik zaten elke dag bij hem in het kinderziekenhuis. Aanmoedigen, aanmoedigen, aanmoedigen... Bij elke stap, als een spelletje. Orel is het bewijs dat mirakels bestaan."