Revolutionair plan krijgt zware kritiek, meerderheid clubs gelooft er totaal niet in: "Wordt ons door de strot geramd"

Sinds februari is er sprake van een revolutionair plan in ons voetbal. Al geloven vele clubs er niet in en zijn ze er ook niet mee gediend.

Financiële hervormingen, afgesproken tussen enerzijds de Vlaamse regering en anderzijds Voetbal Vlaanderen en de Belgische voetbalbond, moeten een einde maken een wantoestanden in het amateurvoetbal en de circulatie van zwart geld. Uit een bevraging van Het Nieuwsblad bij 140 amateurclubs in Vlaanderen, blijkt dat het plan niet bepaald warm onthaald wordt. Liefst 27,8% gaat helemaal niet akkoord met de stelling dat wantoestanden in de kiem gesmoord zouden worden. Daarnaast gaat er nog eens 45% 'niet akkoord'. Koud gepakt Bovendien denkt 7 op de 10 dat zwart geld zal blijven rondgaan in het amateurvoetbal. Er is ook kritiek op de manier waarop de regeling tot stand is gekomen. "De clubs zijn koud gepakt. Een overgangsjaar was het minste wat we hadden mogen verwachten. Nu wordt het ons door de strot geramd", aldus Charly Nowé, secretaris van WS Lauwe.