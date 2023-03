Anderlecht krijgt héél goed en onverwacht nieuws voor match tegen Eupen, Riemer spreekt zich uit over vervanger Verschaeren

Anderlecht is de internationale break goed doorgekomen. Al hun internationals kwamen fit terug. Enkel Yari Verschaeren ligt dus langdurig in de lappenmand. Voor drie anderen had Brian Riemer goed nieuws.

Zowel Hannes Delcroix als Marco Kana spelen vanavond 45 minuten met de RSCA Futures. "Eén helft, want ik wil ze kunnen selecteren voor de match van zondag als ik ze nodig zou hebben. Beiden zijn fit en hebben in de oefenmatch tegen PSV bewezen dat ze er klaar voor zijn", aldus Riemer.

Eén verrassende naam voor de zondagselectie: Islam Slimani is ook fit voor de dienst bevonden. "Hij stond gisteren en eergisteren al op het trainingsveld", liet Riemer weten. "Onze medische staf heeft de hele tijd met hem kunnen werken en nu bekijken we het dag per dag." De kans is wel klein dat hij in de basis zal staan.

Intussen begint Yari Verschaeren aan de lange weg terug. "Ik heb met hem gesproken en hij was positief. Net voor zijn operatie zat hij wat in de put, maar nu zijn knie hersteld is, ziet hij het weer zitten. Ik ga hem sowieso zoveel mogelijk bij het team betrekken, want hij is één van ons."

Zijn vervanger aanduiden wordt een moeilijkere zaak. Naar wat we vermoeden zal dat in Eupen toch Lior Refaelov worden. "Ik heb de rest gezegd hoe gelukkig ze zich mogen prijzen dat ze in de kou en regen mogen trainen en spelen als je daartegen ziet wat er met Yari gebeurd is. Hij was mijn talisman, hij speelde alles."

"Maar gelukkig hebben we nog veel goeie middenvelders. Arnstad, Ashimeru, Refaelov, Diawara... We hebben de kwaliteit om hem te vervangen."