Nieuwe naam bij Duivels in juni? Als deze JPL-speler blijft presteren, maakt hij grote kans

Bondscoach zkt. linksachter. Vereisten: groot volume, technisch sterk, goeie voorzet. Voordelen: toptransfer quasi gegarandeerd en mogelijke basisplaats bij Rode Duivels. Een fictief zoekertje dat in het hoofd van Domenico Tedesco kan zitten. Ver hoeft hij er niet voor te lopen.

Het is al jaren een probleem bij de Rode Duivels. Zelfs Roberto Martinez had er met zijn driemansverdediging al last van. Sire, we hebben geen linksbacks meer. Nu Tedesco is overgeschakeld naar een viermansverdediging deed Arthur Theate het daar meer dan behoorlijk.

Maar achter hem gaapt de grote leegte, zoals Alexis Saelemaekers pijnlijk duidelijk maakte. Geen verwijt naar Saelemaekers voor alle duidelijkheid. De jongen wist amper waar hij zich moest positioneren als rechtsbuiten van opleiding.

Maar het maakt wel duidelijk dat Tedesco daar iemand moet vinden. Maar omdat Jordan Lukaku zijn carrière eigenlijk verkwist heeft, is dat een probleem geworden. Gelukkig is er dit seizoen eentje opgestaan die wel aan alle voorwaarden voldoet. En die al genoemd werd als potentiële Rode Duivel: Maxime De Cuyper.

De kwaliteiten zijn er

De linksachter van Westerlo laat zien dat hij de nodige offensieve kwaliteiten heeft met zijn acht goals en zes assists. Hij dweilt ook telkens 90 minuten zijn flank af, al is er defensief nog wat werk. Maar op dit moment is hij de enige die in aanmerking komt als back up.

Als hij tot juni progressie kan blijven maken, heeft hij een goeie kans om erbij te zijn. Nu Tedesco zijn groep nog aan het vormen is, lijkt het een uitgelezen moment voor de 22-jarige West-Vlaming, die zijn opleiding bij Club Brugge kreeg en daar deze zomer in principe ook naar terugkeert.

Daar heeft hij op dit moment wel Bjorn Meijer voor zich. Een rol als invaller gaat hij niet zien zitten en een oproep voor de Duivels kan hem helpen om een toptransfer te versieren.