Timmy Simons verklapt dat hij in gesprek was met de Belgische voetbalbond: "Ik gaf mijn visie"

Timmy Simons is na zijn vertrek bij Zulte Waregem weer coach. De voormalige middenvelder moet Dender behoeden voor degradatie. Daarvoor had hij zijn zinnen gezet op een andere job.

Simons solliciteerde bij de Belgische voetbalbond. "Er zijn gesprekken geweest, ja. Er was toenadering met de bond omdat er na het vertrek van Martinez verschillende functies vacant waren. Ook die van assistent-bondscoach bijvoorbeeld", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

"Maar goed, ik belandde op de shortlist voor die van technisch directeur en dus gaf ik mijn visie op de nationale ploeg en de voetbalbond. Uiteindelijk viel de keuze op Franky Vercauteren en dat aanvaard ik. Hij is een vakman.”

In ieder geval genoot hij van de 'new look' Duivels. "Straf hoe de bondscoach deze energie erin kreeg en ook al tactisch bijstuurde. Die spelers voetballen ook op zo'n hoog niveau dat ze niet veel uitleg nodig hebben om Tedesco's boodschap te begrijpen."