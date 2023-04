🎥 "The floor is yours": KAA Gent zet nakende terugkeer Tarik Tissoudali op sublieme wijze in de verf

Tarik Tissoudali staat dicht bij zijn terugkeer. Maar of hij er al tegen Seraing bij zal zijn? Dat is nog maar de vraag. Bij Gent maken ze zich alvast sterk.

De afgelopen weken kwamen er alsmaar meer goede geluiden vanuit Gent over Tarik Tissoudali. Zo was hij mee voor de verplaatsing naar Basaksehir in Istanbul om er te trainen met de groep.

Het licht is ondertussen op groen gezet vanuit de medische staf voor Tissoudali om nu ook opnieuw speelminuten te maken.

Of Tissoudali in en tegen Seraing al speelminuten zal maken is nog niet duidelijk. "Hij is een van de vraagtekens", aldus de oefenmeester op zijn persconferentie vrijdagmiddag in aanloop naar het duel met Seraing.

Maar: de aanvaller zit wél alvast in de 20-koppige selectie voor het duel in Luik. Dat kan u HIER nog eens nalezen.

Bij de sociale media-cel van de Buffalo's gingen ze ondertussen wel al aan de slag. En dat leverde een verbluffend resultaat op.

Met een geweldig fillmpje werd de terugkeer van Tissoudali nog eens in de verf gezet. Een comeback-tour zonder weerga.