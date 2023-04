Messi én Tedesco naar Club Brugge

Ook op zaterdag gonst het van de geruchten en de berichten. En daar zitten heel wat kleppers bij, zoveel is duidelijk.

Zo lanceerde Eleven Sports het gerucht dat niemand minder dan Lionel Messi wel eens op weg zou kunnen zijn naar ... Club Brugge.

Hij zou er bovendien niet de enige verrassende naam zijn, want bij Proximus hebben ze dan weer het gerucht gelanceerd dat Domenico Tedesco van de Rode Duivels naar blauw-zwart trekt.

© photonews

Hij zal er na het seizoen gaan overnemen. In het bericht werd gezegd dat zijn werk bij de Rode Duivels er al voor 90% op zit.

𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂 👉 STVV lanceert vrouwenspeeltje "Het Kanariepietje" tijdens Ladies Night> Ontdek alles over deze wereldprimeur in het voetbal via https://t.co/PWlKS2S1VC

Een vette knipoog naar Georges Leekens ook meteen. En bij STVV hebben ze dan weer ook een duit in het zakje gedaan.

Daar hebben ze het Kanariepietje gelanceerd. Dat moet de komende weken en maanden voor het nodige plezier zorgen.