Wim De Decker ziet opnieuw een SK Beveren die hij voor ogen had: "Een signaal gegeven"

SK Beveren is op RSCA Futures met 0-4 gaan winnen. Achteraf was trainer Wim De Decker zeer tevreden.

Het was een overtuigende zege van SK Beveren. Het had de hele tijd het overwicht en won uiteindelijk met 0-4. Zo pakt het 12 op 15 in de Promotion play-offs.

"We speelden een volwassen wedstrijd, van de 1e tot de laatste minuut", vertelde trainer Wim De Decker aan Het Nieuwsblad. "Ik heb een echte ploeg op het veld gezien, ook de jongens die zijn ingevallen. En een groep die hongerig is."

"Ook hebben we een signaal gegeven dat we er klaar voor zijn", ging De Decker verder. "Een signaal dat we iets ambiëren. Het was een Beveren zoals we in het begin van het seizoen voor ogen hadden."

Beveren staat met RWDM aan de leiding. Al moeten de Brusselaars nog een match spelen.