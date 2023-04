Hoe staan de ploegen ervoor met nog drie speeldagen te gaan en wie speelt voor wat?

Nog drie speeldagen en de Jupiler Pro League zit erop. En dus wordt het alle hens aan dek stilaan. Wat staat er nog op het spel?

Leidersplaats

KRC Genk telt al 71 punten, maar heeft nog een moeilijk programma met verplaatsingen naar Standard en Anderlecht. Union SG volgt op drie punten en moet nog naar KAA Gent.

De winnaar van de reguliere competitie is sowieso zeker van (het laagste ticket voor) Europees voetbal. Antwerp kan in theorie nog regulier kampioen worden, maar volgt op acht punten.

Play-off 1

KAA Gent (54 punten) staat in polepositie voor de top-4, maar ontvangt nog Union. Daarna is er nog een match in Mechelen en tegen Oostende.

Voor Club Brugge (52) wordt het zaak om zeker 9 op 9 te halen, te beginnen tegen Seraing. Standard (49) en Westerlo (48) hebben in theorie ook nog een kans op plek 4, maar lijken vooral te moeten focussen op play-off 2.

Play-off 2

Dat is nog niet helemaal zeker met Anderlecht (45), Charleroi (44) en Cercle Brugge (44) die op de loer liggen voor de achtste plaats en wie weet dus nog meer. De Zebra's hebben nog een wedstrijd tegen Mechelen mogelijk als bonus.

Degradatie

OH Leuven (39), STVV (39) en Mechelen (33) lijken nergens nog voor te spelen. Kortrijk (30) kan zich tegen Eupen (27) verzekeren van een verlengd verblijf in 1A.

Voor Seraing (19) ziet het er stilaan heel vies uit, Oostende (24) en Zulte Waregem (24) moeten proberen voorbij Eupen te raken.