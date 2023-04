Na de afschaffing van zondagavondvoetbal kondigt de Pro League nog een ingrijpende verandering aan voor volgend seizoen

De Pro League wil de band met de fans verstevigen. En er wordt geluisterd naar de grieven van de fans. De zondagavondmatchen zijn al verleden tijd. Vanaf volgend seizoen komt er nog een belangrijke verandering.

“We zitten achter de schermen geregeld samen met de supporters en met de harde kernen van de clubs”, aldus Lorin Parys in Het Laatste Nieuws. “Uit dat overleg bleek bijvoorbeeld dat zondagavondmatchen een probleem waren. Het was geen evidentie voor de kalender, maar we hebben die wedstrijden op zondagavond afgeschaft.”

Een andere frustratie voor fans is de bekendmaking van de kalender. “We maakten de speeldata en speeluren te laat bekend”, erkent de CEO van de Pro League. “Een fan moet op voorhand weten of zijn favoriete club op vrijdag, zaterdag of zondag zal spelen als hij naar pakweg een communiefeest moet.”

“Ook daar brengen we verandering in”, besluit Parys. “Vanaf volgend seizoen gaan we over naar drie momenten waarop we de kalender bekendmaken. Vandaag zijn dat er nog zeven. Ook dat is geen evidentie voor de kalendermanager. Maar we voelden bij de fans dat zo’n verandering nodig is.”