Analisten laten zich uit na de horrorcrash: "Schandalig en onbegrijpelijk"

De spectaculaire crash van Sofian Kiyine in Flemalle donderdagnacht was misschien wel hét topic van de voorbije dagen. OH Leuven ondernam actie, de analisten zijn duidelijk.

OH Leuven-speler Sofian Kiyine (25) is donderdagavond bij een zwaar verkeersongeval betrokken geraakt. De flankverdediger catapulteerde zich toen een sporthal binnen in Flemalle.

Op de baan waar Kiyine reed, geldt een snelheidsbeperking van 90 km/u. Kiyine zou er echter 200 gereden hebben. OH Leuven heeft hem ondertussen voor onbepaalde duur op non-actief gezet.

OH Leuven heeft beslist om Sofian Kiyine voor onbepaalde duur op non-actief te plaatsen. De club neemt deze beslissing om het onderzoek in alle sereniteit te laten verlopen.



Voor de analisten een goede zaak: "Onbegrijpelijk wat hij deed", aldus Gert Verheyen in een eerste reactie bij Extra Time.

Veralgemening makkelijk

"De veralgemening ... Het was niet met een Porsche dat hij reed, maar met een Mercedes A-klasse. Alle auto's kunnen 200 kilometer per uur rijden tegenwoordig. Dat vind ik dus wat te makkelijk."

"Dit is echt schandalig", pikte ook Filip Joos in over de zaak. "Maar hij is ook geen achttien jaar jong uiteindelijk, hij is een pak ouder."