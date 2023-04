Club-fan, die ontsnapte aan de dood, doet zijn verhaal: "Door het oog van de naald gekropen"

Misschien herinnert u het zich nog: op 19 januari van dit jaar was er ophef voor de match STVV-Club Brugge. Een Club-fan moest gereanimeerd worden. Het ging om de 45-jarige Koen Van Opstal. De hartpatiënt zakte in het uitvak in elkaar.

Hij doet nu zijn verhaal in Het Nieuwsblad. “Ik weet nog dat ik plaatsnam in de tribune en enkele mensen begroette”, vertelt Koen. “En toen ging het licht uit. Hartfalen, zo bleek. Ik zit met een lekkende hartklep en heb last van ritmestoornissen."

Elf dagen later werd hij wakker in het ziekenhuis. "Ik ben écht door het oog van de naald gekropen”, vervolgt hij. “Toen ik nét wakker werd, leek alles nog wazig. Maar het eerste wat ik goed zag, is een grote beer voor mijn bed. Die had een truitje van Club Brugge aan met mijn naam op, gesigneerd door alle spelers. Een heel mooi gebaar van Club."

De man kon intussen wel weer naar matchen gaan kijken. "In ongeveer 25 jaar heb ik bijna geen enkele wedstrijd gemist, en nu zijn er pakweg tien aan mijn neus voorbijgegaan. Ik ben héél blij dat ik er opnieuw kan bij zijn."