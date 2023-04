Spek voor de bek van Belgische topclubs? Sterkhouder kandidaat play-off 2 wil stap hogerop zetten: "Had al monument bij Gent kunnen zijn"

Hij maakt al jarenlang indruk in de Jupiler Pro League. En een stap hogerop zit er nu wel degelijk uit te komen.

"Ja, ik wil deze zomer een stap hogerop zetten", aldus Hervé Koffi zelf eerlijk in Extra Time toen hem de vraag gesteld werd.

In het seizoen 2020-2021 werd hij door Lille uitgeleend aan Moeskroen, de voorbije twee seizoenen speelde hij bij Charleroi.

Nu lijkt de 26-jarige doelman klaar te zijn voor een nieuwe stap in zijn carrière. Wenkt het buitenland of eerder een Belgische topclub?

Zijn marktwaarde wordt momenteel door transfermarkt op 1.5 miljoen euro geschat, al is dat al hoger geweest.

Stap hogerop

Bij Charleroi ligt hij nog onder contract tot juni 2024. Een deal deze zomer lijkt dan ook een win-winsituatie voor iedereen.

"Een heel goede doelman, maar ik had verwacht dat hij nu al verder zou staan", liet Gert Verheyen optekenen. "Hij is nog maar 26, maar ik had hem nu al bij een andere ploeg dan Charleroi verwacht."

Filip Joos pikte meteen in: "Ik denk dat er nu toch een paar ploegen zijn die denken dat ze hem hadden moeten halen bij Moeskroen twee jaar geleden."

"Hij had nu een monument bij Gent kunnen zijn hadden die hem in de zomer van 2021 gehaald, een ideale club voor hem."