'AS Monaco bezorgt Cercle Brugge een kater na goed seizoen'

Cercle Brugge draait een goed seizoen en staat momenteel op een tiende plaats. Maar de club zou wel eens het slachtoffer van dat succes kunnen worden.

Cercle Brugge staat nog op een tiende plaats in het klassement en heeft nog altijd uitzicht op de top acht, de kloof met Anderlecht is slechts één punt. En dat is ook moederclub AS Monaco niet ontgaan.

De club van Philippe Clement moet op zoek naar een nieuwe sportief directeur nadat Paul Mitchell aankondigde dat hij gaat vertrekken. En Carlos Avina lijkt een serieuze kandidaat.

De Mexicaan deed als eens de ronde, maar is volgens het het Franse RMC Sports nu de topkandidaat om Mitchell op te volgen. Cercle Brugge zou dan weer op zoek moeten gaan naar een nieuwe sportief directeur.

Hoogstwaarschijnlijk zal Monaco dan weer zorgen dat die functie wordt ingevuld bij Cercle, net zoals het dat deed met het aanstellen van Avina.