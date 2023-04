Boost voor jonge spelers, met dank aan U23-teams? "Evenveel talent als in periode van Lukaku, De Bruyne en Courtois"

Het is een trend die niet genegeerd kan worden. Jonge (en Belgische) spelers krijgen volop hun kans in de Jupiler Pro League. Niet zelden maken ze eerst indruk bij de U23 in de Challenger Pro League en trekken ze die lijn een niveau hoger door.

Er is nu evenveel talent als in de periode van de De Bruyne, Lukaku en Courtois", stelt Bob Browaeys, hoofd jeugdopleidingen van de Belgische voetbalbond, in Het Nieuwsblad. "Volgens mij zitten we zelfs wat breder naar aantallen toe."

"Als ik de jongens zie die nu kansen krijgen… Op diezelfde positie hebben we nog vijf tot tien spelers van dezelfde leeftijd die dat ook zouden moeten kunnen." Veelbelovend. Het heeft volgens hem geholpen dat er nu verschillende U23-teams van eersteklassers actief zijn in de Challenger Pro League.

Tussenniveau

"Onze talenten hadden een tussenniveau nodig om aan te passen aan het volwassenenvoetbal. Vroeger moest je jongeren daarvoor uitlenen, maar dan haalde je hen weg uit hun vertrouwde omgeving en was het niet makkelijk hen op te volgen."

En clubs merken ook de jongere talenten op bij de concurrentie. "Ik geloof wel dat je nu een sneeuwbaleffect begint te krijgen." Dat is natuurlijk ook maar een deel van het verhaal. Aangezien vele clubs in rode cijfers zitten, is het ook financieel aantrekkelijk om jeugdspelers in te zetten in de hoofdmacht als hun niveau dat toelaat.