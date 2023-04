Datum van bekerfinale tussen Antwerp en KV Mechelen is groot thema... in provinciale: Voetbal Vlaanderen grijpt in

Voor Antwerp en KV Mechelen is het reikhalzend uitkijken naar de bekerfinale. In het provinciale voetbal liggen ze ook wakker van die affiche.

De finale van de Beker van België gaat door op zondag 30 april: om 14u30 zal op de Heizel afgetrapt worden. Op diezelfde dag staat in provinciale de slotspeeldag van de competitie op het programma. In principe moet om 15u die dag heel wat provinciale wedstrijden aanvatten die eventueel nog moeten beslissen over promoties of degradaties.

Overmacht

Voetbal Vlaanderen biedt de provinciale clubs echter de mogelijkheid om van de dag en tijdstip af te wijken wegens 'overmacht'. Opvallend is dat rechtstreekse concurrenten een beslissende match dan niet noodzakelijk op hetzelfde moment zullen afwerken.

"We begrijpen dat provinciaal voetbal voor veel mensen een hobby is en dat veel van die mensen in de provincie Antwerpen ook supporter zijn van KV Mechelen of Antwerp", zegt Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen aan Het Nieuwsblad. "Ploegen zonder RAFC- of KV-supporters zullen er ongetwijfeld ook zijn, maar het blijft wel de bekerfinale."