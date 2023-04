Franky Van der Elst haalt kenmerkende en straffe anekdote boven over Birger Jensen: "Een echte showman"

Franky Van der Elst heeft bij Club Brugge nog samengespeeld met Birger Jensen, de gewezen doelman die dinsdag is overleden. Over de Deen kunnen zeker heel wat anekdotes verteld worden.

Van der Elst reageert bij Sporza op het overlijden van zijn voormalige ploegmaat. "Ik had Birger al een hele tijd niet meer gezien, ook al woonde hij nog altijd in België. Op de trofee Raymond Goethals hoorde ik wel dat het niet goed met hem ging. 72 jaar is nog jong, hé, toch zeker in deze tijd."

Volksfiguur

Op het moment dat zij teamgenoten werden, was de glorieperiode van Jensen al voorbij. Al bleef hij ontzettend geliefd. "Hij was een volksfiguur en lag daarom ook goed in de markt bij de supporters. Hij was een heel goeie doelman én hij kwam naar buiten, naar de supporters. Maar vergeet ook niet dat het een slimme gast was."

Voor die periode deed al een anekdote over Jensen de ronde in Brugge en die heeft ook Van der Elst meegekregen. "Hij pakte ooit een bal, draaide zich om en gooide die via zijn lat weer in zijn handen. Ja, het was een echte showman."