'Racing Genk mist mogelijk sterkhouder tegen Standard met blessure'

Racing Genk staat zondag voor een lastige verplaatsing naar Luik. Mogelijk kan Wouter Vrancken niet rekenen op een van zijn sterkhouders.

Na een 6 op 18 haalde Racing Genk tegen OH Leuven een felbevochten zege binnen dankzij een goal op vrije trap van Mike Trésor. Zondag wacht de moeilijke verplaatsing naar Luik.

En mogelijk moet Wouter Vrancken daar Daniel Munoz missen. De Colombiaan ontbrak volgens Het Belang van Limburg op training woensdag. Munoz zou individueel trainen door een hamstringblessure.

De Colombiaan is een vaste waarde bij Racing Genk dit seizoen. Munoz scoorde in 30 wedstrijden in de competitie al zeven keer en gaf ook zeven assists.

Ook spits Tolu Arokodare ontbreekt nog altijd op training. Hij herstelt nog van zijn gescheurde meniscus, maar hoopt begin mei bij het begin van de play-offs weer fit te zijn.