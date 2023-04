Rik De Mil geeft Brugse jeugd volop kansen, maar komt met pittige waarschuwing

Club Brugge won met 0-3 bij KV Mechelen en speelt zo nog steeds mee voor play-off 1. Met dank ook aan de jonkies, al is Rik De Mil ook streng.

Onder Rik De Mil werd 6 op 9 gepakt én kregen heel wat jonkies ondertussen speelkansen van de nieuwe Brugse T1.

Jorne Spileers stond voor de derde keer op rij in de basis centraal achteraan en is zo het grote uithangbord van de nieuwe insteek.

© photonews

Tegen Mechelen mochten met Kyriani Sabbe, Cisse Sandra, Antonio Nusa en Romeo Vermant vier tieners invallen.

Als we het op een rijtje zetten, dan kregen de jonkies in totaal onder De Mil al 333 speelminuten, al is dat dus vooral voor Spileers.

Spileers: 270 minuten

Talbi: 19 minuten

Vermant: 17 minuten

Sandra: 16 minuten

Nusa: 10 minuten

Sabbe: 1 minuut

De Mil zelf? Die is blij met hoe de jongelingen het doen: "Er loopt heel veel talent bij Club rond. Als ze het verdienen, dan krijgen ze hun kans."

Toch wil hij iedereen scherp houden met een verwittiging: "Die jongens moeten ook geduldig blijven en blijven werken. Ik wil niet de coach zijn die alleen maar denkt aan de jongeren te brengen."