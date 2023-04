Boeckx is er zeker van: Anderlecht gaat Verbruggen kunnen verkopen voor absolute Belgische recordprijs

Bart Verbruggen gooit hoge ogen dezer dagen in de Jupiler Pro League en de Conference League. De Nederlandse doelman van Anderlecht is daardoor gegeerd wild geworden. Anderlecht zou dan ook een recordprijs voor een doelman kunnen vragen, meent Frank Boeckx.

Het is dankzij Boeckx dat Verbruggen nog steeds bij Anderlecht speelt. Hij smeekte voormalig CEO Peter Verbeke om hem niet te verkopen aan Burnley.

"Ik heb Peter gebeld en gezegd: Kijk op de wijnkaart van het restaurant eens wat de Rosso di Montalcino kost. En kijk daarna eens wat een Brunello di Montalcino van een goed jaar kost. Door die wijn even te laten liggen en te laten rijpen, verdrievoudigt de prijs", aldus Boeckx in Het Nieuwsblad.

De net gestopte keeperstrainer wist welk vlees hij in de kuip had. Hij meent dat Anderlecht hem voor 15 miljoen zal kunnen verkopen. "Elke ploeg in Europa zoekt zo’n keeper. Verbruggen heeft het juiste atletische lichaam, een sterke techniek en is mentaal ijzersterk."

De topprijs die er tot nu toe gegeven werd voor een doelman uit België is 10 miljoen euro. Dat hoestte RB Leipzig op voor Maarten Vandevoordt, die er nog even mocht rijpen. Thibaut Courtois werd 12 jaar geleden voor 8,5 miljoen verkocht aan Chelsea door Genk. Andere tijden weliswaar...