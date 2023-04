Debast vertelt anekdote over eerste training ooit onder Kompany: "Hij legde die bal pal in het midden ervan"

Zeno Debast heeft op iets meer dan anderhalf seizoen tijd enorme stappen gezet. Het was Vincent Kompany die hem naar de A-kern haalde en die hem veel bijleerde over het vak van verdediger.

Debast is nog steeds lyrisch over de periode onder Kompany. De voormalige topverdediger leerde hem een pak bij. "Vincent heeft me veel geleerd defensief", geeft Debast mee bij Eleven Insiders.

Hij vertelt er ook een anekdote bij. "Mijn allereerste training bij Anderlecht... Het had geregend en er lag een plas water op het veld. Vincent legde de bal pal in het midden van die plas en zei 'goed jongens, nu gaan we tackelen'."

"Zoals kleine kinderen begonnen we eraan. Ik heb heel veel geluk gehad om van zo'n man te leren. Zoals ik nu ook de kans heb om met Jan aan mijn zijde te spelen, bij Anderlecht en bij de Rode Duivels."