Pikant detail uit paars-witte bestuurskamer: Verbeke werd op straat gezet door... de man die hij zelf heeft voorgesteld bij Anderlecht

Jesper Fredberg zet sinds enkele maanden de sportieve lijnen uit bij RSC Anderlecht. De Deen kwam niet alleen op de oude stoel van Peter Verbeke te zitten, maar besloot ook even later om de samenwerking met laatstgenoemde te stoppen. En aan die beslissing zit een opvallende voorgeschiedenis.

Het was uitgerekend Peter Verbeke die RSC Anderlecht op het spoor zette van Jesper Fredberg. “Ik was CEO van Anderlecht geworden en het was duidelijk dat er iemand nodig was om het sportieve op te volgen”, legt de Oost-Vlaming uit in Het Laatste Nieuws. “Voor ik ziek ben uitgevallen had ik al een shortlist samengesteld. En daar stond Fredberg op.”

“Uiteindelijk viel ik uit én was het niet duidelijk voor welke tijd ik buiten strijd zou zijn”, gaat Verbeke verder. “Wouter Vandenhaute is gaan voortwerken op mijn lijst en is op die manier bij Fredberg uitgekomen. Of ik spijt heb van die beslissing? Van één ding: ik had nooit mogen ingaan op de vraag om CEO te worden en gewoon sportief directeur moeten blijven.”