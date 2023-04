'RSC Anderlecht doet nieuwe poging bij wintertarget met miljoenenbod'

Als er iets is wat Anderlecht in de zomermercato moet binnenhalen, dan is het wel een nieuwe aanvaller.

RSC Anderlecht zit beperkt qua budget, maar offensieve versterking lijkt hoe dan ook noodzakelijk om volgend seizoen te mikken op een hoge(re) klassering. En dan is het alle hens aan dek. Afgelopen winter aasden ze al een keertje op Luis Palma van Aris Saloniki, en die interesse wordt nog eens bevestigd. Volgens Hondurese media was er afgelopen winter al een bod van drie miljoen euro, mogelijk zou er deze zomer minstens een vergelijkbaar bod op tafel moeten komen. Afgelopen winter was Luis Palma nog minstens vijf miljoen euro waard volgens de Grieken en wilden ze niet ingaan op het verzoek. Marktwaarde 1,5 miljoen euro De 23-jarige Hondurese linksbuiten zit ondertussen al aan tien doelpunten en zes assists over alle competities heen. Daarmee maakt hij indruk in Griekenland, waar hij nog onder contract ligt tot 30 juni 2026. Volgens Transfermarkt is zijn transferwaarde ondertussen al gestegen naar 1,5 miljoen euro. Maar er zal dus zeker meer boter bij de vis moeten komen.