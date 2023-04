Boezemvriend Stijnen verklapt het geheim van succestrainer Geraerts

Stijn Stijnen en Karel Geraerts, dat is een verhaal dat teruggaat tot bij Club Brugge, waar ze eerst samen speelden. De voormalige doelman kan hem heel goed inschatten en loopt hoog met hem op.

Stijnen verklapt dan ook zijn geheim. “Ondanks zijn jonge leeftijd is hij al zo'n complete trainer. Hij is als ex-speler een peoplemanager die in de hoofden van zijn spelers kan kruipen. Iets wat andere trainers weleens durven te vergeten, maar Karel niet", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

De tactische kracht van Geraerts is intussen ook wel gekend. Zijn wissels maken veelal het verschil. En hij heeft veel opgepikt van Felice Mazzu. "Zo nam hij verschillende motivatietechnieken van Mazzu over, zoals dagen vrijaf geven aan spelers. Aan die mix voegde Karel zijn eigenheid toe en dat werkt."

Maar een echt slechte periode heeft hij tot nu toe niet gekend. "Maar ik denk dat veel trainers stilaan eens zullen afkijken wat de methodes van Karel zijn.”