Ex-trainer ziet dat Antwerp alle troeven in handen heeft: "Ik heb er een goed oog in"

Ivan Leko is momenteel aan de slag bij zijn eerste liefde, Hajduk Split. De voormalige trainer van Club Brugge en Antwerp houdt het Belgisch voetbal echter nog steeds in het oog.

Leko kent er ook nog redelijk veel volk. Jongens als Jean Butez, Ritchie De Laet, Faris Haroun en Pieter Gerkens. "Ik ben vooral blij voor Butez. We hadden hem die zomer als beloftevolle doelman weggeplukt bij Moeskroen. Intussen is hij een van de sterkhouders van het elftal geworden", zegt hij in GvA.

Antwerp speelt dit seizoen ook mee voor de prijzen. De dubbel is zelfs nog mogelijk. "Of Antwerp opnieuw de beker zal winnen? Ik hoop het. De ploeg speelt verzorgd voetbal en heeft het momentum mee. Ik zie een stabiele groep die met veel ­vertrouwen speelt. Ik heb er ­alvast een goed oog in."

"En ik gun het iedereen van de club van ­harte. Zeker de supporters, want in de vorige finale konden ze er door de coronamaatregelen ­helaas niet bij zijn.”