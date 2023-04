Hein Vanhaezebrouck steekt zijn lof over Union niet onder stoelen of banken

Hein Vanhaezebrouck heeft in de aanloop naar het duel met Union met heel wat lof richting de tegenstander gestrooid. Het is duidelijk dat hij heel wat respect voor de Brusselaars heeft.

"Momenteel is Union de beste ploeg van België", was Vanhaezebrouck duidelijk. "Ze spelen met heel veel drive en energie en dat terwijl ze nog met die Europese wedstrijden zitten en de kern vrij beperkt is. Als die wedstrijden zouden wegvallen, dan zou Union nog frisser aan de aftrap staan. Het is gewoon een heel complete ploeg."

Vanhaezebrouck vergeleek het huidige Union ook met het Gent waarmee hij in 2015 kampioen speelde: "Wij speelden toen ook met veel drive en energie. Ook overvleugelden we onze tegenstanders in eigen land en in Europa."