Het verhaal van Club Brugge-jongeling is nog straffer dan gedacht: "Mijn voetbalplezier was weg, ik dacht aan een pauze"

Dezer dagen is Jorne Spileers niet meer uit de basis bij Club Brugge weg te denken. De 18-jarige verdediger zijn verhaal is straf te noemen. Vorig jaar werd hij door huidig Club-trainer Rik De Mil zelfs nog naar de U18 gestuurd.

Spileers speelde bij Club NXT, maar De Mil vond dat hij nog niet klaar was en stuurde hem naar een categorie lager. "Elk weekend was het afwachten. Vaak viel ik naast de selectie van NXT... of zat ik de maandagavond negentig minuten op de bank. 'Matchke kijken'", lacht hij er nu mee bij HLN.

Maar uiteindelijk draaide dat seizoen bij de U18 goed uit. "Mijn voetbalplezier was ver te zoeken. Niet dat ik wou stoppen, maar ik wou wel even een pauze inlassen. Weg van het voetbal. Maar ik heb er veel zelfvertrouwen opgedaan."

Fast forward naar dit seizoen, waar hij op 1 oktober vanuit het niets in de basis stond tegen KV Mechelen. "NXT moest op vrijdag naar Virton. Ik zag de selectie en was er niet bij. 'Je gaat niet mee', zei Hoefkens. 'Want je zult wellicht onze selectie halen.' Vrijdag speelden we op training 11 tegen 11 en stond ik plots in de basis. Afwisselend met Meijer weliswaar. Na de training stapte Carl op mij af: 'Ben je klaar? 't Zal nodig zijn, want je speelt morgen.'"