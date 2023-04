Ronny Deila spreekt zich uit over de interesse van Club Brugge: "Dat moet je aan hen vragen"

Ronny Deila wordt genoemd als de nieuwe trainer van Club Brugge. Op een persconferentie ontkende hij de interesse.

Club Brugge doet het seizoen met Rik De Mil uit. Voor volgend seizoen is het bestuur op zoek naar een opvolger voor De Mil. Onder meer Standard-trainer Ronny Deila werd al genoemd. Volgens Waalse media zat hij al samen met het Brugse bestuur.

In de aanloop naar de wedstrijd tegen KRC Genk kreeg Deila vragen over de mogelijke interesse van Club. "Persoonlijk heb ik niets van hen gehoord", was hij op de persconferentie duidelijk. "En mijn makelaars? Dat moet je aan hen vragen."

"Ik heb bij Standard nog een contract van 2 seizoenen en momenteel is geen reden waarom ik hier volgend jaar niet meer zal zitten", ging Deila verder. "Ik ben hier gelukkig en merk dat de ploeg vooruitgang heeft geboekt."

Ook is Deila op zijn hoede: "Je weet nooit wat er kan gebeuren. Over 2 weken kan ik ook ontslagen worden."