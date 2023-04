Amok in de kleedkamer? Vermeeren en Balikwisha raken het niet eens over kwestie

Bij Antwerp hebben ze met Het Antwerp Antwoord al even een eigen YouTube-reeks. Daarin stellen enkele spelers vragen aan elkaar.

En dat levert leuke informatie op. Zo weten we ondertussen dat Mandela Keita al enkele keren te laat is aangekomen op training maar ook dat Vincent Janssen telkens de klikspaan is om dat te gaan melden bij de trainer.

Volgens Michel-Ange Balikwisha is Arthur Vermeeren dan weer de slechtste verliezer van de kleedkamer. Maar de jonge Vermeeren kaatst de bal meteen terug naar de winger: "Dat zegt hij omdat hij er zelf niet goed tegen kan. Ik verlies niet veel, Balikwisha wel. Hij kan er niet goed tegen en zegt dan dat ik het ben", lacht Vermeerden.

Hier is duidelijk het laatste woord nog niet over gezegd.