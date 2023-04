Cercle Brugge verlengt het contract van "graag geziene figuur binnen de kleedkamer": "Ik wil hier mijn carrière afsluiten"

Cercle Brugge heeft het contract van Sébastien Bruzzese met een jaar verlengd. Hij zal nog minstens een jaar extra voor Cercle voetballen.

Sinds december 2020 speelt keeper Sébastien Bruzzese voor Cercle Brugge. Hij fungeert er vooral als doublure, maar heeft er duidelijk naar zijn zin. Hij verlengde er zijn contract dan ook met een jaar.

"Bruzzese is een graag geziene figuur binnen de kleedkamer", staat er op de website van Cercle te lezen. Ook omgekeerd is dat zo. "In 2020 gaf Cercle me de kans om te blijven spelen op het hoogste niveau en ik moet toegeven dat ik me jaar na jaar beter voel", aldus Bruzzese. "Ik wil zo lang mogelijk blijven voetballen en m’n carrière afsluiten bij Cercle."

Naast het veld is de rol van Bruzzese vooral belangrijk. Zo geeft hij tips aan de andere doelmannen Majecki, Warleson en Langenbick en ook over de doelmannen uit de bovenbouw van de jeugdwerking ontfermt hij zich.