Wouter Vrancken ziet zich in iets gesterkt: "Ondanks wat soms door de buitenwereld beweerd wordt"

KRC Genk staat al bijna het volledige seizoen op kop in de Jupiler Pro League. Tegen Standard kan het een record pakken.

Bij winst tegen Standard telt KRC Genk 74 punten. Daarmee zouden ze in de reguliere competitie een clubrecord breken, terwijl er nadien nog 2 speeldagen te spelen zijn. Momenteel staat het record op 73 punten.

Voor Wouter Vrancken is dat mogelijke record het bewijs dat ze ook na de winterstop nog altijd goed voetbal brengen. "Ondanks wat soms wordt beweerd door de buitenwereld", vertelde hij op de persconferentie. "Vanaf de 1e match op Club Brugge brengen we gewoon goed voetbal. Soms win je onverdiend, soms verlies je onterecht, dat hoort erbij in het voetbal. Maar het voetbal was wel altijd op een constant hoog niveau.

Ook gaf Vrancken aan de dichtste concurrenten, Union en Antwerp, lof: "Het zegt ook iets over onze dichtste achtervolgers. Ook zij spelen een uitzonderlijk seizoen, aangezien ze ons nog steeds op de hielen zitten."