Anderlecht-trainer Riemer krijgt voor het eerst kritiek, maar jongleert zelf met moeilijke keuze

In verschillende media werd er afgevraagd waarom Brian Riemer zijn joker, Islam Slimani, zo laat inbracht tegen Westerlo. Maar de Anderlecht-trainer weet ook wel hoe belangrijk zijn Algerijnse spits is. Hij hinkt dan ook op twee gedachten.

Zonder Slimani oogde Anderlecht tandenloos. Benito Raman kopte dan wel tegen Eupen een bal tegen de netten, maar het is nu niet zo dat het zijn specialiteit geworden is. Dan wordt het al moeilijk om eens een bal in de box te gooien.

Dreyer ondermaats

Raman is ook geen spits die twee verdedigers aan de praat houdt. Daardoor kon Westerlo het centrum volledig dichtgooien en was er geen plaats voor een teleurstellende Dreyer om eens een bal richting doel te knallen. "We moeten iets nieuw vinden", gaf Riemer achteraf toe. "Iedereen kent Anders nu en weet dat ze hem niet mogen laten schieten."

Met Yari Verschaeren is er uiteraard ook een belangrijke pion weggevallen, waardoor Slimani nog belangrijker is geworden. De spits kreeg gisteren maar 20 minuten en dat zorgde toch voor wat hoofdschuddende reacties, want het was duidelijk dat Anderlecht hem vroeger nodig had.

Maar Riemer spaarde hem ook voor de Conference League-match tegen AZ. "Eigenlijk hoopte ik dat we hem helemaal niet moesten inbrengen. Ik dacht dat we er wel eentje konden binnenleggen", zei Riemer daarover.

Leeftijd

Niet omdat hij nog last had van zijn blessure: "Hij was honderd procent fit. De medische staf deed een heel goeie job!" Maar wel omdat de 34-jarige Algerijn altijd voluit gaat en er nog vier wedstrijden in 14 dagen op het programma staan. Donderdag tegen AZ en zondag tegen Genk zal hij er moeten staan.

In die optiek begrijp je de keuze van Riemer wel. Een aanvaller doet heel wat meer intensieve sprints dan een verdediger. Al zal er nu niet meer gerekend of gegokt moeten worden, want als deze week tegenvalt, kan het seizoen van Anderlecht er zondagavond opzitten.