Julien De Sart spreekt zich uit over de kansen van KAA Gent tegen West Ham

Donderdag speelt KAA Gent de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Conference League. Het ontvangt West Ham.

West Ham staat momenteel 14e in de Premier League en moet nog altijd strijden voor de degradatie. Het staat immers 3 punten boven de degradatiestreep.

Donderdag trekt West Ham naar de Ghelamco Arena voor de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Conference League. Gent-middenvelder Julien De Sart vindt dat ze niets te verliezen hebben tegen de Engelse club. "We zijn echt wel de underdog", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.

"Zij zijn duidelijk de favoriet, maar wij kennen ook onze kwaliteiten", ging De Sart verder. "We moeten durven dromen en hopelijk kunnen we onze fans een mooie wedstrijd geven. Hopelijk kunnen we ook de kwalificatie in de terugmatch nog speelbaar houden. En als je de kwartfinale kan halen, kan je ook tot het einde gaan."