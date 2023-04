Kompany ondernam voor seizoen al actie en nam onpopulaire en vreemde beslissing

De aanpak van Vincent Kompany bij Burnley is aangeslagen. Hij nam ook enkele minder populaire beslissingen, maar de spelers zagen het goed uitdraaien.

Zo heeft de manager bij zijn club een verbod op taart ingevoerd. In de voorbereiding zag hij dat de spelers een taart hadden meegebracht om de verjaardag van Jack Cork te vieren. Dat was niet naar zijn zin en hij verbood hen dat nog te doen.

Ook alle sauzen werden van de tafels gehaald voor de gemeenschappelijke maaltijden. Kompany voerde eenzelfde regel in bij Anderlecht, waar hij geen vertrouwen had in de zelfdiscipline van enkele jonge spelers: "Als ik mijn rug draai, eten ze die hele taart op", zei hij toen.

Er zit ook een redenering achter, want Kompany maakte het bij Manchester City mee dat er sommige verjaardagen vergeten werden. Zo was Yaya Toure in 2014 niet blij toen bleek dat ze zijn verjaardag waren vergeten.