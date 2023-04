Kopzorgen voor KV Mechelen voor de bekerfinale?: Blessurezorgen voor belangrijke pion

Mogelijk is Kerim Mrabti een tijdje uit. Tegen OHL viel hij na een half uur geblesseerd uit. Later volgt er meer uitsluitsel over de ernst van de blessure.

Over 3 weken speelt KV Mechelen de bekerfinale tegen Antwerp, maar het zit momenteel met wat extra zorgen. Tegen OHL viel Kerim Mrabti na een contact met Mathieu Maertens met een knieblessure uit. Net na de wedstrijd werd er meteen voor een ernstige blessure gevreesd. "Het is nog te vroeg om conclusies te trekken", vertelde trainer Steven Defour aan de Gazet van Antwerpen. "Maar op het eerste zicht ziet het er niet goed uit." Later deze week zal Mechelen meer weten. Dinsdag is er een echografie en donderdag volgt een MRI-scan. Vrijdag zal de club weten hoelang Mrabti uit zal zijn. Mrabti heeft overigens een geschiedenis qua knieblessures. In het begin van het seizoen was de aanvaller weken uit door een scheurtje in de voorste kruisband. 7 jaar geleden had hij diezelfde kruisband nog volledig afgescheurd.