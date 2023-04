Succescoach Jonas De Roeck laat zijn licht over een mogelijk vertrek schijnen

Westerlo is de revelatie dit seizoen en trainer Jonas De Roeck krijgt alle lof voor zijn coachprestaties. Denkt hij aan een voortijdig vertrek.

Met nog 2 speeldagen te gaan staat Westerlo 7e en op een plaats in play-off 2. Daarmee maken ze nog altijd kans om volgend seizoen Europees te spelen.

Trainer Jonas De Roeck krijgt van buitenaf heel wat lof voor zijn prestaties bij Westerlo. In het verleden zei hij in een interview dat hij de ambitie heeft om ooit een topclub te trainen. Aan Het Laatste Nieuws bevestigde hij dat nog eens: "Ik denk dat dat van iedere trainer de gezonde ambitie is. Iedereen wil wel kijken waar zijn limieten ligt."

"Anderzijds heb ik er toen nog bijgezegd dat ik nog een tweejarig contract bij Westerlo heb", ging De Roeck verder. "Ik zit hier goed en heel graag. Samen zijn we ook iets aan het opbouwen. Dat is altijd heel leuk dat je dat als coach kan doen. Niet alleen sportief, maar ook extrasportief. Dus we zijn samen een mooi verhaal aan het schrijven en ik hoop dat verhaal nog verder te kunnen schrijven."